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Лавров и Блинкен во вторник проведут телефонный разговор

Лавров и Блинкен во вторник проведут телефонный разговор

Во вторник состоится телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, как передает Арменпресс, об этом заявили в МИД РФ.

"Очная встреча не планируется", - сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявления официальных лиц в Вашингтоне о планирующемся на этой неделе контакте глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Переговоры Лаврова и Блинкена прошли в Женеве 21 января. Позднее США представили России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. 26 января Блинкен заявил, что рассчитывает на разговор с Лавровым в ближайшие дни.


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