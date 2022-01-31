Путин в Китае проведет переговоры только с Си Цзиньпином из-за ситуации с COVID

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай, кроме встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, других двусторонних контактов не планируется в связи с коронавирусными ограничениями, как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очень строгие ковидные ограничения. Причем они связаны даже с перемещениями гостей (Олимпиады) - церемония открытия. Поэтому будет весьма непросто встретиться друг с другом", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, будет ли возможность у Путина встретиться в Пекине на церемонии открытия Олимпиады с прибывающим также туда президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По словам Пескова, ситуация имеет тенденцию и на Олимпиаде быть достаточно эпидемиологически напряженной.

"Еще раз повторяю, никаких двусторонних встреч сейчас в планах (Путина) нет", - заявил Песков.

Ранее Путин объявил, что намерен в феврале 2022 года посетить церемонию открытия зимних Олипийских игр в Пекине и провести переговоры с Си Цзиньпином.