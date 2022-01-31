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Секретарь Совбеза принял и.о. постоянного координатора ООН в Армении

Секретарь Совбеза принял и.о. постоянного координатора ООН в Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 31 января принял временно исполняющего обязанности постоянного координатора ООН в Армении Лилу Питерс Яхью.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ, в ходе встречи Армен Григорян представил повестку проводимых в Армении реформ, в частности, повестку реформ системы безопасности и демократических институтов, а также шаги, направленные на укрепление закона и верховенства права. В этом контексте Лила Питерс Яхья приветствовала и высоко оценила постоянство процесса этих реформ.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Также был обсужден ряд вопросов, касающихся повестки дня сотрудничества Армения-ООН. Стороны подтвердили взаимную готовность к полноценной реализации потенциала сотрудничества.


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