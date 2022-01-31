Азиатские индексы - 31-01-22

ТОКИО, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.07% и составил 27001.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.01% и составил 1895.93 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3361.44 пункта, а HANG SENG вырос на 1.07% и составил 23802.26 пункта.