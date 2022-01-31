Вопрос о статусе Нагорного Карабаха не решен: вице-премьер Матевосян принял посла США 

Вице-премьер Амбарцум Матевосян 31 января принял делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Республике Армения Линн Трейси.

Вице-премьер поздравил армянский и американский народы с 30-летием установления дипломатических отношений, подчеркнув, что США являются стабильным партнером Армении с момента обретения ею независимости в 1991 году.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Амбарцум Матевосян высоко оценил оказанную Армении за последние 30 лет поддержку, направленную на укрепление более благополучного и демократического общества, в частности, на борьбу с коррупцией, а также на осуществление реформ в судебной и полицейской сферах.

Вице-премьер подтвердил роль и миссию США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в окончательном и комплексном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Посол Трейси согласилась с вице-премьером в том, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха не решен и этот процесс должен быть осуществлен в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В конце встречи стороны подтвердили готовность содействовать укреплению армяно-американских рабочих отношений и развитию двусторонних связей.