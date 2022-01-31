31 января Армения и Канада отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Как сообщает Арменпресс, в этой связи МИД Армении выступило с заявлением, в котором говорится:

«Эти три десятилетия ознаменовались формированием прочного политического диалога между двумя странами, налаживанием взаимовыгодного, эффективного сотрудничества, теплых и дружеских отношений. В укреплении сотрудничества значительна роль армянской общины, которая является уникальным связующим звеном между двумя странами и народами.

Несмотря на географическое расстояние, Армению и Канаду объединяют прочные связи и общие подходы, основанные на общих ценностях демократии, защиты прав человека и верховенства закона. Официальное признание Канадой Геноцида армян в 2004 году явилось яркой демонстрацией приоритетности этих принципов и восстановления справедливости.

Значимым был официальный визит премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Армению в 2018 году, придавший новый импульс двустороннему армяно-канадскому сотрудничеству. Созданная правительством Канады специальная миссия по поддержке демократических реформ в Армении является важным инструментом армяно-канадского сотрудничества.

Межпарламентский диалог и парламентская дипломатия занимают важное место в двусторонних отношениях. Мы ценим поддержку Канады в развитии потенциала армянского парламента.

Армения готова и дальше укреплять армяно-канадские двусторонние отношения, поднимая их на качественно новый уровень».