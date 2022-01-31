Запад открыт к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей: Байден

США и их союзники открыты к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей в сфере безопасности, если та готова ответить взаимностью. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил американский лидер Джо Байден.

"Если Россия искренна по поводу готовности решать наши взаимные обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие", - сказано в заявлении президента в связи с обсуждением в СБ ООН ситуации вокруг Украины.

"Если вместо этого Россия предпочтет отвернуться от дипломатии и атаковать Украину, Россия будет нести ответственность и столкнется с быстрыми и тяжелыми последствиями", - сообщил Байден, добавив, что западные страны готовятся к любому сценарию.

Открытое заседание ООН, созванное по инициативе США, он назвал "критически важным шагом" к тому, чтобы мировое сообщество заговорило единым голосом, "отвергнув применение сил, призывая к деэскалации, поддерживая дипломатию в качестве оптимального пути вперед".