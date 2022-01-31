Армения и Германия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

Республика Армения и Федеративная Республика Германия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом в Twitter написало министерство иностранных дел Армении.

«В этот день 30 лет назад Армения и Германия установили дипломатические отношения, постоянно развивая и расширяя тесное сотрудничество в представляющих взаимный интерес областях. Мы нацелены на дальнейшее развитие наших дружественных отношений, основанных на общих ценностях и исторических связях», - говорится в записи МИД Армении.

Дипломатические отношения между Арменией и Германией были установлены в январе 1992 года. 5-го ноября 2021 года Виктор Енгибарян был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Германии.

24-го ноября 2021 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Армения Виктор Рихтер вручил верительные грамоты Президенту Республики Армения Армену Саркисяну.

С сентября 2006г. в области Баден Вюртемберг почетным консулом Армении является Гюнтер Пиларский (резиденция в Карлсруэ).

С сентября 2012г. в области Гессен почетным консулом Армении является Браян Фера (резиденция в Франкфурт-на-Майне).

С мая 2017г. в области Саксония-Анхальт почетным консулом Армении является Михаэл Шмидт (резиденция в Магдебурге).

С января 2018г. почетным консулом ФРГ в Армении является Алексан Тер-Минасян (резиденция в Магдебурге).

В 2019 году Айко Хехт был назначен почетным консулом Республики Армения в Гамбурге (Германия).