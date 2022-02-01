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Саркис Адамян продолжит карьеру в «Брюгге»

Саркис Адамян продолжит карьеру в «Брюгге»

Полузащитник сборной Армении по футболу Саркис Адамян отныне будет выступать за другой клуб.

Как передает «Арменпресс», нападающий сборной Армении Саркис Адамян сменил клубную прописку, до конца этого сезона он на правах аренды будет играть в составе чемпиона Бельгии «Брюгге».

Саркис Адамян выступал за немецкий клуб «Хоффенхайм».
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