Цены на цветные металлы - 31-01-22

ЛОНДОН, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.09% и составила 3052.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.86% и составила 9539.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.44% и составила 2275.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.52% и составила 22350.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.54% и составила 41975.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.77% и составила 3645.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.