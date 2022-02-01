В рейтинговой таблице ФИДЕ лишь два представителя Армении

Только два армянских гроссмейстера вошли в рейтинговую таблицу ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», в рейтинговой таблице Международной шахматной федерации за февраль член сборной Армении Габриэл Саркисян занял 56-е место, а Грант Мелкумян - 97-е.

В десятку вошли Магнус Карлсен, Алиреса Фируджа, Дин Лижэнь, Фабиано Каруана, Ян Непомнящий, Левон Аронян, Аниш Гири, Уэсли Со, Шахрияр Мамедъяров и Александр Грищук.