Время в Ереване: 11:07:36,   1 Февраль

В рейтинговой таблице ФИДЕ лишь два представителя Армении

В рейтинговой таблице ФИДЕ лишь два представителя Армении

Только два армянских гроссмейстера вошли в рейтинговую таблицу ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», в рейтинговой таблице Международной шахматной федерации за февраль член сборной Армении Габриэл Саркисян занял 56-е место, а Грант Мелкумян - 97-е.

В десятку вошли Магнус Карлсен, Алиреса Фируджа, Дин Лижэнь, Фабиано Каруана, Ян Непомнящий, Левон Аронян, Аниш Гири, Уэсли Со, Шахрияр Мамедъяров и Александр Грищук.
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