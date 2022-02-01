Европейские индексы - 31-01-22

МОСКВА, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.99% и составил 15471.20 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.48% и составил 6999.20 пункта, британский FTSE снизился на 0.02% и составил 7464.37 пункта, а российский RTSI вырос на 2.00% и составил 1435.23 пункта.