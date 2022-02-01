Ален Симонян принял полномочия Президента Республики Армения

Председатель Национального собрания Ален Симонян подписал протокол о признании полномочий Президента РА Армена Саркисяна прекращенными. Таким образом, Ален Симонян принял на себя полномочия Президента РА.

«На основании заявления Президента Республики Армения об отставке, руководствуясь требованиями статьи 142 Конституции Республики Армения, статьи 147, части 1, части 2 пункта 2 Регламента Национального собрания, считать полномочия Президента Республики Армена Саркисяна прекращенными», - как сообщает «Арменпресс», говорится в протоколе, подписанном председателем НС.

Президент Республики Армения Армен Саркисян 23 января заявил о своем намерении уйти в отставку. Ален Симонян будет исполнять полномочия Президента РА до избрания нового президента.