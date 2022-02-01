Полномочия председателя Национального собрания временно возложены на Акопа Аршакяна

Обязанности спикера НС временно будет исполнять вице-спикер НС Акоп Аршакян. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Управление по связям с общественностью и СМИ Национального собрания.

«Согласно части 4 статьи 6 Конституционного закона Регламент Национального собрания, с момента опубликования протокола о прекращении полномочий Президента Республики Армена Саркисяна до вступления в должность вновь избранного Президента обязанности спикера НС будет исполнять вице-спикер Акоп Аршакян», - отмечается в сообщении НС.

Председатель НС Ален Симонян подписал протокол о признании полномочий Президента РА Армена Саркисяна прекращенными. Таким образом, Ален Симонян принял на себя полномочия президента РА.