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В Арцахе подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19

В Арцахе подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19

31 января в Арцахе проведено 155 тестов, подтверждено 33 новых случая заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 23 пациента. Врачи состояние 3 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 15 - тяжелое. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.  

В 2022 году для лабораторного выявления COVID-19 в Арцахе обследовано 2 064 граждан, из которых у 206 оказался положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.
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