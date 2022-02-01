Боевые корабли ТОФ проведут учение в Японском и Охотском морях

Около 20 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) проведут плановое военно-морское учение в акваториях Японского и Охотского морях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

"В учении примут участие корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корабль управления "Маршал Крылов", - говорится в сообщении.

Также в учении примут участие малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера. Они отработают способы совместного маневрирования, порядок взаимодействия с морской авиацией, организацию противовоздушной обороны отряда. В конце учения пройдут стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням.

Кроме того, на учениях военные выполнят задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов, где ходят торговые суда.

Учение пройдет под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.