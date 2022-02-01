Католикос Всех Армян выехал в США

1 февраля Его Святейшество, Верховный Патриарх Католикос Всех Армян Гарегин II, с патриаршим визитом выехал в США. Об этом «Арменпресс» сообщили из Информационной системы Первопрестола.

В Соединенных Штатах Его Святейшество встретится с благотворителями Первопрестольного Святого Эчмиадзина, чтобы обсудить программы, реализуемые Первопрестолом.