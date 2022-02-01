Президент Арцаха посетил общины Мартакертского района: Гарнакар, Шахмасур, Цмакаох и Атерк

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом побывал в общинах Мартакертского района: Гарнакар, Шахмасур, Цмакаог и Атерк.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате президента сообщили, что глава государства выслушал существующие проблемы, предложения, связанные с обеспечением занятости жителей, обсудил дальнейшие планы.

Касаясь программ, предусмотренных государственным бюджетом на текущий год, президент Арутюнян сообщил, что будут заасфальтированы дороги, связывающие общины Гарнакар, Шахмасур и Цмакаох с магистралью. Для комплексного решения проблемы с питьевой водой указанным трем общинам будет выделено соответствующее государственное содействие, а также для активизации экономической деятельности жителям общин будут предоставлены пчелиные улья и поголовье скота.

В этих общинах будут осуществлены и другие инфраструктурные работы. Президент призвал использовать весь потенциал, и за счет свободного жилищного фонда принять больше перемещенных семей.

Он высоко оценил инициативу главы общины принять 40 перемещенных семей, и обеспечить их квартирами, в результате чего население Атерка значительно увеличилось. Он поручил продолжать этот процесс, с учетом все еще существующего в общине свободного жилищного фонда и желания переселенных арцахцев жить там.

Были обсуждены также вопросы, касающиеся внешнего освещения общины, благоустройства внутриобщинных дорог, строительства оросительной сети, создания новых условий для больницы, а также решения задач досуга и занятости жителей.

В ходе визита президента сопровождали министр территориального управления и инфраструктур Айк Ханумян, руководитель администрации Мартакертского района Арсен Аванеся и другие должностные лица.