Согласно Конституции, 1 февраля в президентской резиденции председатель НС Ален Симонян встретился с сотрудниками Аппарата президента республики.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, Ален Симонян придал важность дальнейшему нормальному ходу деятельности института, ожидая, что до избрания нового президента Аппарат президента продолжит исполнять свои обязанности с той же ответственностью.

По завершении встречи Ален Симонян обошел президентскую резиденцию, ознакомился с деятельностью Аппарата.