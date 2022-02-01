Ален Симонян встретился с сотрудниками Аппарата президента
13:37, 1 Февраль, 2022
Согласно Конституции, 1 февраля в президентской резиденции председатель НС Ален Симонян встретился с сотрудниками Аппарата президента республики.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, Ален Симонян придал важность дальнейшему нормальному ходу деятельности института, ожидая, что до избрания нового президента Аппарат президента продолжит исполнять свои обязанности с той же ответственностью.По завершении встречи Ален Симонян обошел президентскую резиденцию, ознакомился с деятельностью Аппарата.
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