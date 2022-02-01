Судьба ковров Шушинского музея пока неизвестна: Вардан Асцатрян

Судьба коллекции ковров, вывезенной из Шушинского музея во время войны, до сих пор неизвестна.

Как сообщает «Арменпресс», основатель Шушинского музея ковров Вардан Асцатрян надеется, что этот вопрос будет конструктивно решен.

«Сохранность коллекции Шушинского музея ковров висит от воздуха. В Армении ковры негде выставлять и хранить», - сказал Асцатрян на пресс-конференции.

Он напомнил, что ковры ранее выставлялись в Ереване, в Национальном музее-институте архитектуры Александра Таманяна. Два дня назад экспозиция была убрана, и теперь неизвестно, где она будет храниться. Он был уверен, что соответствующие органы решат этот вопрос.

По его словам, Министерство ОНКС Армении предложило перевезти ковры либо в Этнографический музей Армении на территории Сардарапатского мемориала, либо в Национальный художественный центр им. Ованеса Шарамбеяна. Однако, в этих музеях есть свои ковры, и нет места для экспозиции арцахских ковров. К тому же в хранилищах есть зараза - моль. Асцатряну предложили перевезти ковры в Арцах, но он подчеркнул, что согласился бы, если бы музей ковров имел статус Государственного музея.

«Министерство культуры Арцаха согласилось с моим предложением и написало письмо в МОНКС РА. Сейчас специалисты проводят корректорскую работу для передачи паспортов с государственной печатью в Министерство культуры Арцаха. Но мне позвонили из Арцаха и сказали, что готовы принять ковры, но вопрос статус музея будет решен через два года», - сказал Вардан Асцатрян.

Асцатрян подчеркнул, что Министерство культуры Арцаха сообщило, что ковры будут храниться на территории шелковой фабрики, но он не желает вывозить туда свои ковры, не имеет права подвергать опасности их судьбу, так как фабрика является частной.

«На данный момент мы находимся в состоянии ожидания, пока Министерство ОНКС обобщит данные и передаст их в Министерство культуры Арцаха. Азербайджанцы уже начали манипулировать этой темой, говоря, что если коврам не место в Армении, пусть останутся в Шуши. Я полон надежд, что проблема будет решена конструктивно, иначе азербайджанцы присвоят их себе», - подчеркнул Асцатрян.

Он упомянул, что в целом из Шуши было вывезено около 160 ценных ковров, но на выставке были представлены лишь 71. Ему удалось спасти 70% ковров. В основном были выставлены ковры 19 века, но в коллекции есть образцы и 17 века.