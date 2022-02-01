Сторонники Трампа собрали за полгода свыше $50 млн пожертвований

Политические комитеты, выступающие в поддержку предыдущего президента США Дональда Трампа, за полгода собрали более $50 млн добровольных пожертвований. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, которое распространила в понедельник пресс-служба экс-президента.

По ее информации, с 1 июля по 31 декабря 2021 года на счета политических комитетов, поддерживающих республиканца, поступило более 1,6 млн пожертвований на общую сумму свыше $51 млн. Средняя сумма пожертвования составила $31, при этом 98,6% из них были на сумму менее $200. В общей сложности на счетах политических комитетов находится свыше $122 млн.

Как подчеркнул представитель пресс-службы экс-президента Тейлор Будович, собранные средства будут направлены, в частности, на финансирование предвыборных кампаний республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре текущего года, а также на президентских выборах 2024 года. В заявлении не поясняется, примет ли сам Трамп участие в борьбе за президентское кресло на следующих выборах, однако отмечается, что "его лидерство важно как никогда". Ранее Трамп заявил, что намерен объявить о своем решении по поводу участия в следующих выборах главы государства после промежуточных выборов в Конгресс.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2022 года. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. В настоящее время в нижней палате Конгресса большинство удерживают демократы, в Сенате установился паритет: каждая из двух партий занимает по 50 мест. Трамп ранее высказывал мнение, что Республиканская партия на выборах 2022 года сможет получить контроль над Палатой представителей, а демократов, включая действующего президента США Джо Байдена, ждет политический крах.