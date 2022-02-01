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Министр иностранных дел Австрии с рабочим визитом посетит Армению

Министр иностранных дел Австрии с рабочим визитом посетит Армению

Федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Александр Шалленберг 2-3 февраля с рабочим визитом посетит Армению.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, встреча министров иностранных дел Армении и Австрии состоится 2 февраля в Министерстве иностранных дел Армении. В рамках официального визита запланированы также встречи с премьер-министром РА и председателем НС РА.

В тот же день министры иностранных дел Армении, Австрии Арарат Мирзоян и Александр Шалленберг примут участие в официальной церемонии открытия Австрийского агентства развития.
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