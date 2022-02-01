Никол Пашинян получил поздравительное послание от Бориса Джонсона

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в правительстве РА сообщили, что в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Премьер-министр!

20 января Великобритания и Республика Армения отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть важность этих отношений для Соединенного Королевства Великобритания.

В течение последних 30 лет Соединенное Королевство Великобритания и Республика Армения вместе работали над развитием прочного партнерства. В связи с этой знаменательной годовщиной хочу подтвердить поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира, стабильности и процветания посредством международного сотрудничества, а также ее приверженности обязательствам по сокращению выбросов углерода. На 26-м саммите Конференции по изменению климата Армения внесла ценный вклад в глобальную борьбу с изменением климата. Великобритания готова помочь Вам в достижении этих амбициозных целей.

Великобритания является партнером Республики Армения и останется им. Я полон надежд, что наше партнерство продолжит развиваться и в последующие годы».