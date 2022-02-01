Заместитель министра ОНКС принял посла Франции в Армении

1 февраля заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Армении Анн Луйо.

Как передает «Арменпресс», министерство ОНКС сообщило, что на встрече речь шла о расширении армяно-французского сотрудничества, направленного на развитие системы образования Армении, в том числе на улучшение преподавания французского языка на разных уровнях образования. Заместитель министра отметил, что с момента вступления в Международную организацию франкоязычных стран в Армении реализованы достаточно масштабные образовательные программы, и эта встреча - еще одна возможность обсудить потенциал расширения сотрудничества и обозначить перспективы его развития.

В свою очередь посол Анне Луйо подчеркнула необходимость расширения и углубления повестки двустороннего многопланового сотрудничества. Она коснулась программы организации углубленного изучения французского языка в средних школах РА, которая, по словам посла, будет способствовать развитию французского языка в Армении, повышению эффективности преподавания французского языка в средних школах. В качестве успешного примера посол отметила возможность распространения опыта преподавания французского языка в школе №119 г. Еревана.

На встрече также был затронут вопрос организации оценки преподавания французского языка, которая даст возможность выявить существующие проблемы и указать практические шаги по улучшению преподавания французского языка. В рамках организации обучения учителей французского языка замминистра Артур Мартиросян предложил рассмотреть возможность сотрудничества с Национальным центром развития и инноваций образования.

Стороны коснулись также сотрудничества в развитии образовательных программ начальных и средних профессиональных учебных заведений Армении.

Стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью Французского университета в Армении как вуза, реализующего образовательно-исследовательские инвестиционные программы, с развитием деятельности университета в нашей стране, в том числе и за счет исследовательской составляющей.

На встрече были затронуты и другие вопросы, связанные с расширением программ, реализуемых в сфере координации Министерства ОНКС в рамках Международной организации Франкофонии и с углублением сотрудничества.