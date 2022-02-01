Мировые цены на пшеницу стремительно падают, следует из мониторинга "СовЭкона", передает Арменпресс.

Так, в понедельник котировки на пшеницу на Чикагской бирже рухнули на 3,2%, что является самым сильным дневным падением с декабря прошлого года. Биржевые котировки на черноморскую пшеницу (протеин 12,5%) опустились на 5% по сравнению с максимумами месяца, до $315 за тонну.

Как считают эксперты, основная причина - вера трейдеров в мирное разрешение конфликта между Россией и Западом с Украиной, который до недавнего времени разогревал мировой зерновой рынок. Опасения, что возможный военный конфликт может привести к перебоям поставок с Черного моря, снижаются на фоне дипломатического прогресса, отмечается в сообщении.

"СовЭкон" на минувшей неделе представил свой новый прогноз экспорта российской пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.). Он был повышен на 0,2 млн тонн, до 34,3 млн тонн на фоне высоких темпов вывоза в декабре-феврале.

"Ослабление рубля и укрепление мирового рынка в предыдущие недели в значительной степени отыграно внутренними ценами на пшеницу. Потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным, а риски проседания рынка растут", - говорится в сообщении.