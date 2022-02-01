Еврокомиссия выделила Украине кредит в €1,2 млрд макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) утвердила выделение Украине программы макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Деньги будут переведены Киеву двумя траншами по €600 млн сразу после одобрения программы Европарламентом и Советом ЕС.

"Еврокомиссия выделила €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить [это решение] в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи €600 млн как можно раньше", - заявила она.

Согласно заявлению Еврокомиссии, эти средства будут выделены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Второй кредитный транш €600 млн по этой программе должен быть предоставлен Украине в течение года "после оценки результатов действий правительства Украины по ряду ключевых направлений".

Большая часть средств, предоставляемых в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС, направлена на обслуживанию внешней государственной задолженности Украины.

Ранее глава Еврокомиссии сообщала, что ЕС с 2014 года уже предоставил Украине рекордный объем помощи €17 млрд.