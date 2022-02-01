Фракция «Гражданский договор» выдвинула Ваагна Хачатуряна кандидатом в президенты 

Фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатом в президенты министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил спикер НС, исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян.

«Обсуждение выдвижения кандидата в президенты проходило в формате правления партии «Гражданский договор», затем вопрос обсуждался с фракцией, обсуждались и другие кандидатуры. Дискуссия была очень долгой, приводилось много разных аргументов. После долгих обсуждений мы приняли такое решение», — сказал Симонян.

Ален Симонян считает хорошей кандидатуру Ваагна Хачатуряна, отметив, что он соответствует занимаемой должности и вполне достойно выполнит возложенные на него обязанности.

«Был также вопрос о моей кандидатуре, но я взял самоотвод», - отметил Симонян.