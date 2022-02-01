И.о. президента Армении направил поздравительное послание председателю КНР Си Цзиньпину
17:18, 1 Февраль, 2022
И.о. президента Армении Ален Симонян направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю китайского Нового года.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
«Пусть этот праздник воссоединения семей принесет мир и гармонию народу Китая.
Армения придает большое значение стабильному и последовательному развитию тесного сотрудничества с Китаем.
Надеюсь, что совместными усилиями мы еще больше укрепим, углубим дружественные отношения, установившиеся между нашими странами».
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