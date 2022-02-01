И.о. президента Армении направил поздравительное послание председателю КНР Си Цзиньпину

И.о. президента Армении Ален Симонян направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю китайского Нового года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

«Пусть этот праздник воссоединения семей принесет мир и гармонию народу Китая.

Армения придает большое значение стабильному и последовательному развитию тесного сотрудничества с Китаем.

Надеюсь, что совместными усилиями мы еще больше укрепим, углубим дружественные отношения, установившиеся между нашими странами».