Путин и Орбан провели переговоры

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Москве. Во время них российский лидер сказал, что прямой диалог гораздо лучше, чем по телефону.

Глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Несмотря на все ограничения, за 11 месяцев прошлого года объем товарооборота вырос на 30 процентов. Это — хороший сигнал, продолжаются крупные проекты: строительство атомной электростанции", — рассказал Путин.

По его словам, им удалось добиться стабильности поставок топлива благодаря соглашению Будапешта с "Газпромом". Президент подчеркнул, что этот договор подписан до 2036 года и обеспечивает более низкую цену, чем в Европе. В свою очередь, Орбан отметил, что весь континент переживает энергокризис, но Венгрия благодарна за этот контракт и планирует нарастить прокачку.

Лидеры также затронули борьбу с пандемией коронавируса. Путин заявил, что сейчас прорабатывается вопрос о передаче Венгрии технологии производства российской вакцины от COVID-19.

"Несмотря на все кризисные ограничения, а мы стараемся бороться даже совместно, поставили более 5 миллионов доз вакцин, и у вас зарегистрировали "Спутник Лайт"", — указал российский президент.

Венгерский премьер поблагодарил его за поставки препарата в страну.

Кроме того, Путин и Орбан обсудили ситуацию в Европе.