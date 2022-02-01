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Азиатские индексы - 01-02-22

Азиатские индексы - 01-02-22

ТОКИО, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.28% и составил 27078.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.01% и составил 1896.06 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3361.44 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 23802.26 пункта.


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