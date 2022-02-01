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Визит главы МИД Австрии придаст новый импульс армяно-австрийским отношениям: МИД

Визит главы МИД Австрии придаст новый импульс армяно-австрийским отношениям: МИД

Федеральный министр европейских и международных дел Австрийской Республики Александер Шалленберг 2-3 февраля посетит Армению с рабочим визитом. Визит направлен на дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений, придание им качественно нового импульса. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в последние годы армяно-австрийские отношения значительно продвинулись вперед. Австрия имеет ключевое для значение Армении как страны-члена ЕС. Углубление сотрудничества между двумя странами важно и в плане многостороннего сотрудничества. Австрия – одна из немногих стран, правительство которой уже около 4 лет предоставляет гранты для улучшения положения сирийских армян в Армении.

Насыщенная армяно-австрийская двусторонняя повестка включает сотрудничество в сферах торговли и экономики, образования, взаимодействие на парламентском уровне, в сфере программ помощи, развития профессионального потенциала.


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