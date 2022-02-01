Россия пока не передавала США свою реакцию на ответ по гарантиям безопасности: Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию Госдепартамента о том, что Москва передала Вашингтону свою реакцию на полученные от американской стороны предложения по безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по его словам, Россия поделилась с США соображениями по другой проблематике.

"Нет, там возникла путаница. Это были другие соображения несколько по другой проблематике. Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока еще этот ответ готовится, а это просто произошла путаница", - заявил представитель Кремля журналистам во вторник.

У Кремля пока нет понимания, когда будет готов ответ Москвы на наработки Вашингтона, это зависит от решения президента России Владимира Путина. "Нет, это когда президент сочтет необходимым. Я пока не могу сказать", - отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не исключил, что Путин выскажется о своей реакции на ответ Вашингтона по предложениям по гарантиям безопасности уже во вторник после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "Сегодня будут вопросы журналистов. Будет странно, если они оставят без внимания эту тему (тему гарантий - прим. ред.). Поэтому можно предположить, что так или иначе она будет фигурировать. Но давайте дождемся эту пресс-конференцию", - сказал Песков.