В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19

ВОЗ призывает государства соблюдать осторожность при отмене ограничений, связанных с COVID-19, так как во многих странах еще не достигнут пик заражений штаммом "омикрон". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила на брифинге во вторник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной ‎организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.‎

"Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений "омикроном", многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации", - сказала она, отвечая на вопрос, как ВОЗ оценивает решения ряда стран Северной Европы полностью снять введенные ранее ограничения в связи с COVID-19.

По ее словам, принимая решение снять ограничения, государства должны руководствоваться уровнем вакцинации среди населения, а также текущей эпидемиологической ситуацией.

Эксперт напомнила, что за прошедшую неделю страны сообщили ВОЗ о 22 миллионах новых случаев заражений, большинство из которых приходится на "омикрон". И хотя этот штамм рассматривается как менее опасный, за прошедший месяц значительно выросло количество смертей от вируса.