В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона

Главной темой встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В понедельник глава республики прибудет с визитом в Москву, а на следующий день отправится в Киев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Беседа Путина и Макрона должна начаться около 17:00 (мск), потом она продолжится за рабочим обедом, после чего состоится совместная пресс-конференция.

"Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, все, что связано с этими основными проблемами", — сказал представитель Кремля журналистам, добавив, что "Сереного потока — 2" в основной повестке нет.

Песков напомнил, что контактам предшествовали несколько телефонных разговоров, "поэтому мы ожидаем весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения".

При этом российская сторона не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация слишком сложная.

"Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. <...> Но мы знаем, <...> что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе", — заключил Песков.