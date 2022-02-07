Эммануэль Макрон поблагодарил дипломатов и военных, вовлеченных в дело возвращения армянских пленных на родину

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил французских дипломатов и военных, причастных к возвращению 8 армянских военнопленных из Азербайджана в Армению. Как передает «Арменпресс», это он написал на своей странице в Twitter.

«Восемь пленных армян были освобождены Азербайджаном и перевезены из Баку в Ереван. Они воссоединились со своими семьями, с которыми были разлучены в течение нескольких месяцев. Я благодарю наших дипломатов, а также наших военных, которые участвовали в этой операции. Мы движемся вперед».

В результате дистанционной встречи, состоявшейся 4 февраля между президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, и при их посредничестве, 8 армянских военнопленных возвращены на родину. Это: Тарзян Саргис, Балаян Вардгес, Петросян Армен, Бабаян Артур, Саркисян Амаяк, Галоян Гурген, Кюрегян Григор и Малоян Вагаршак.