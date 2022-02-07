Канцлер ФРГ 8 февраля обсудит Украину с лидерами Франции и Польши

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник примет в Берлине президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Польши Анджея Дуду. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник журналистам на брифинге в Берлине представитель кабмина Германии.

"На 8 февраля канцлер пригласил президентов Эмманюэля Макрона и Анджея Дуду, в особенности будет обсуждаться ситуация на Украине", - сказала она.

ФРГ и ее партнеры пытаются решить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем, чтобы не дошло до санкций.