В сотрудничестве с Министерством экономики РА, при финансировании Фонда хорошего управления правительства Соединенного Королевства, при содействии ЕБРР и координации Офиса содействия бизнесу стартовала программа «Зеленый рост для малого и среднего бизнеса Армении».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Офисе содействия бизнесу.

Цель проекта - повысить конкурентоспособность армянских МСП, за счет выявления возможностей более зеленого роста и лучшего управления экологическими рисками, содействия сохранению природного капитала и окружающей среды Армении.

Офис содействия бизнесу регулирует этот проект, привлекая команду экспертов для разработки Плана действий МСП в Армении, содействия сохранению природного капитала Армении и улучшения экологического благополучия людей, открытия возможностей более зеленого роста и разработки механизмов для более эффективного управления рисками и воздействиями на окружающую среду. Таким образом, делая армянские МСП более конкурентоспособными.

Действие 2.1.6 Плана действий Стратегии развития МСП на 2020-2024 гг., утвержденного правительством Республики Армения, требует создания и продвижения инструментов содействия зеленым технологиям, используемых МСП. Двумя заинтересованными органами в правительстве являются Министерства экономики и окружающей среды РА.

Проект предусматривает исследование принципов и механизмов зеленого роста, включая применение принципа гендерного равенства, которые могут быть включены в бизнес-деятельность МСП Армении. Также планируется проведение детального анализа вопросов внедрения принципов зеленой экономики в МСП Армении. Есть также предложения создания дорожной карты по интеграции механизмов зеленого роста, принципов доступа к зеленому финансированию МСП Армении.

В рамках программы предусмотрены:

- Выявление и картографирование существующих для МСБ Армении инструментов зеленого финансирования;

- Разработка дорожной карты и плана действий по интеграции зеленого роста МСП Армении, включая шаги по обеспечению гендерного равенства;

- Внедрение предложений для МСП Армении по структурной интеграции механизмов зеленого роста в их бизнес-деятельность;

- Проведение обучающих курсов во всех регионах Армении, которые могут иметь самые высокие возможности роста, если механизмы зеленого роста будут интегрированы в их бизнес-деятельность;

Влияние программы будет измеряться разработкой программы действий для МСБ Армении, которая будет направлена на выявление и открытие более зеленых возможностей роста посредством лучшего управления рисками, связанными с климатом, с внедрением зеленых переходных возможностей и зеленого финансирования. В целом, программа будет способствовать повышению осведомленности МСП Армении о рисках и возможностях зеленого перехода и включит зеленый экономический переход в более широкую повестку государственной политики.