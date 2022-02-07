Глава МИД Ирана поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян получил от министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амира Абдуллахиана поздравительное послание, направленное по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Армения. «Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на сообщение МИД Исламской Республики Иран.

В своем послании д-р Амир Абдуллахиан напомнил, что Исламская Республика Иран была одной из первых стран, признавших независимость Республики Армения и установивших официальные дипломатические отношения с Арменией.

«Министр иностранных дел подчеркнул стремление Исламской Республики укреплять двустороннее и региональное сотрудничество с Республикой Армения», добавлено в сообщении МИД Ирана.

Исламская Республика Иран официально признала Республику Армения 25 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между Арменией и Ираном были установлены 9 февраля 1992 года, когда в Тегеране была подписана Декларация об установлении дипломатических отношений между Арменией и Ираном.