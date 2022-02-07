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Глава комиссии НС по правам человека призвала ОБСЕ оказать давление на Азербайджан

Глава комиссии НС по правам человека призвала ОБСЕ оказать давление на Азербайджан

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян в рамках своих полномочий 7 февраля в срочном порядке обратилась к действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Польши Збигневу Рау и спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорелу Мосану по поводу немедленного возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных.

Как сообщает Арменпресс, Тагуи Товмасян обратила внимание действующего председателя ОБСЕ на недопустимость последовательной политизации вопроса возвращения Азербайджаном армянских военнопленных и выдвижения новых предусловий.

Товмасян привела в обращении соответствующие статьи из международных конвенций ООН, призвав ОБСЕ оказать серьезное политическое давление на Азербайджан, чтобы последний выполнял свои международные обязательства. 

Депутат подчеркнула, что удерживаемые в Азербайджане армянские пленные должны быть немедленно репатриированы без всяких предусловий.


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