Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 394,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 394 995 479, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 740 187 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 76 505 442 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 902 624.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 272 014, а число умерших от последствий заражения вирусом - 502 874.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 546 399 человек, из них скончались 632 514.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 738,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 773 человека, Индии - 359, Бразилии - 2 941.