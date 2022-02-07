Время в Ереване: 11:07:36,   9 Февраль

Азиатские индексы - 07-02-22

Азиатские индексы - 07-02-22

ТОКИО, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.70% и составил 27248.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.24% и составил 1925.99 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.03% и составил 3429.58 пункта, а HANG SENG вырос на 0.03% и составил 24579.55 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]