Во главе с Араиком Арутюняном обсуждена подготовка к проведению в Ереване международной олимпиады по биологии

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян провел совещание с участием министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна, заместителя министра Жанны Андреасян, ректора ЕГУ Ованеса Ованнисяна, директора Спортивно-концертного комплекса имени К.Демирчяна Карена Казаряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства, в ходе совещания были обсуждены подготовительные работы к международной олимпиаде по биологии, которая состоится в Ереване в июле текущего года, и предстоящие шаги.

Было отмечено, что столь масштабная олимпиада проводится в Армении впервые. В мероприятии примут участие команды из 80 стран.

Церемонии открытия и закрытия состоятся в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна, а сама олимпиада пройдет в Спортивно-концертном комплексе.

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян отметил важность проведения столь масштабного мероприятия в нашей стране и подчеркнул необходимость проведения подготовительной работы на высоком уровне и в соответствии с установленным графиком.