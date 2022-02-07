Омбудсмен Армении провел встречу с послом РФ

Защитник прав человека Армении Арман Татоян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, Татоян отметил важность эффективного сотрудничества с послом и посольством России в Армении, поблагодарил за эффективное сотрудничество по правам наших соотечественников в России и оперативный обмен информацией.

В ходе встречи Арман Татоян высоко оценил эффективное сотрудничество с федеральным уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой на протяжении всех 6 лет.

Омбудсмен подчеркнул работу с уполномоченным по правам человека в России во время эпидемии нового коронавируса (COVID-19). Именно благодаря совместной работе были зарегистрированы положительные результаты, несмотря на применяемые ограничения. Например, в одном случае дети были перевезены в Ереван к родителям, в другом случае родители были перевезены в Россию к детям и т.д.

Татоян также отметил, что впервые в Москве состоялся прием граждан с участием омбудсменов Армении и России, а также Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в России, высокопоставленного представителя МИД России. Были приняты граждане Армении, постоянно или временно проживающие в России, а также наши соотечественники, проживающие в России, но имеющие проблемы со своими правами.

На встрече были также обсуждены вопросы, в том числе связанные с возвращением удерживаемых в Азербайджане армянских пленных и правами жителей приграничных населенных пунктов Армении.

Посол высоко оценил эффективное сотрудничество с защитником прав человека Армении, а также эффективную совместную работу с уполномоченным по правам человека в РФ.