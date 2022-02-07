Шалленберг заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что еще верит в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, главы МИД Чехии, Словакии и Австрии 7-8 февраля посещают Украину с рабочим визитом. Австрийский министр подчеркнул, что впервые за много лет в Европе возникла ситуация с "риском военной конфронтации".

"Я, возможно, потому, что являюсь министром иностранных дел, все еще верю в возможности дипломатии, они еще не закончились. И я рад видеть, что дипломатические каналы пока работают, мы должны использовать эти возможности", - сказал Шалленберг на пресс-конференции по итогам визита в Донбасс.