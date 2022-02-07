Спецпредставитель генсекретаря НАТО о репатриации армянских военнопленных

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина Пирис подчеркнул важность репатриации армянских военнопленных, подчеркнув, что Альянс поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Это действительно хорошая новость. НАТО ценит наше партнерство как с Арменией, так и с Азербайджаном, и поддерживает нормализацию их отношений, что будет способствовать повышению стабильности и процветанию в регионе», - как сообщает Арменпресс, написал Коломина в Twitter.

Как ранее сообщило МИД Армении, при посредничестве французского правительства и ЕС восемь армянских военнопленных вернулись на родину.