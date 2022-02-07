Макрон может стать ключевым переговорщиком с Россией от Запада: CNN

Президент Франции Эммануэль Макрон может занять место Ангелы Меркель, ушедшей с поста немецкого канцлера, в роли ключевого переговорщика с Россией от стран Запада. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, так считает автор аналитического материала на сайте телеканала CNN.

Как отмечается, Макрон начал закладывать основу для своего визита в Москву задолго до его объявления. По данным Елисейского дворца, с середины декабря Макрон провел пять телефонных разговоров с Путиным. Между тем, кремлевская статистика показывает, что за последние два месяца эскалации вокруг Украиноы российский лидер всего дважды разговаривал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом.

С Олафом Шольцем, преемником Меркель, ушедшей в отставку в начале декабря, Путин за это время поговорил всего один раз, говорится в материале.

При этом в 2014 году после присоединения Крыма к России в результате референдума Меркель и Путин провели 35 бесед - только за сентябрь месяц. Это более чем в три раза больше, чем с бывшим президентом Бараком Обамой (десять) и почти в шесть раз больше, чем с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном – шесть.

"Путин уважал Меркель за ее твердость и долгое пребывание на посту главы государства. В Шольце, возглавляющем шаткую коалицию, мало этой твердости", - отмечает автор публикации.

При оценке перспективы Макрона в качестве успешного западного переговорщика, аналитик отмечает аналогичный прецедент 2008 года, когда президент Франции Николя Саркози сыграл эффективную роль миротворца во время российско-грузинского конфликта. Он напоминает, что Саркози помимо национального лидерства возглавлял Евросоюз на основе ротационного председательства в Евросоюзе. Теперь этот пост прошел через 27 стран континента, чтобы вернуться во Францию во время очередного кризиса.

"Путин должен признать в Макроне, как он признал в Саркози, политика, обладающего личным обаянием и динамизмом в отличие от большинства других европейских лидеров сегодня. Это то, что он уважает", - приходит к заключению автор.

Макрон в понедельник в Москве проводит встречу с российским президентом Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев. По словам французского лидера, цель его визита в РФ - не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.