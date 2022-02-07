У РФ и Франции общие озабоченности в сфере безопасности: Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что у Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности, и поблагодарил Макрона за то, что он принимает участие в решении этой проблемы.

"Что особо хотел подчеркнуть, я, конечно, понимаю, у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе. И я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Путин.

Он отметил, что так было с самого начала новейших отношений. Путин также обратил внимание на символичность встречи именно сегодня - в день 30-летия основополагающего документа, договора об особых отношениях между Россией и Францией.

"И нужно сказать, что за все эти годы, как я только что сказал, Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности", - добавил он.

Путин отметил, что это касалось и кризиса, которые возник после нападения Грузии на Южную Осетию, и выработки минских договоренностей, и реализации "нормандского формата".