Берлин готов дорого заплатить за безопасность Киева: глава МИД ФРГ 

Берлин готов заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве, трансляция мероприятия идет на телеканале N24.

"Сделаем все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жестких мер против России в этом случае, эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнерами. На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны – да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины", - сказала Бербок.