Цены на цветные металлы - 07-02-22

ЛОНДОН, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.50% и составила 3111.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.20% и составила 9815.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.13% и составила 2194.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.20% и составила 23250.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.40% и составила 42855.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.25% и составила 3616.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.