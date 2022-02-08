В Национальном собрании Армении началось очередное заседание: в повестке дня 16 вопросов

В Национальном собрании началось очередное заседание третьей сессии. Как передает «Арменпресс», в повестку дня заседания, созванного 8 февраля, включены 16 вопросов обязательного обсуждения.

Национальное собрание во втором чтении обсудит законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об общем образовании», О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения», О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения.

В повестку заседания также включены проекты о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об автомобильном транспорте», О внесении изменений в Закон Республики Армения «О медицинской помощи и услугах населению» и О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения.

Национальное собрание обсудит годовой отчет за 2020 год о реализации Программы приватизации государственного имущества на 2017-2020 годы.